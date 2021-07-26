Калуга, 26 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Калужской области по итогам 2020 года 45% населения систематически занимались физкультурой и спортом. Об этом 26 июля заявил на заседании регионального правительства министр спорта области Олег Сердюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивная площадка

По данном профильного ведомства, в соответствии с федеральным проектом «Спорт — норма жизни» к 2024 году показатель систематических занятий физкультурой и спортом по стране должен составить 55%, а к 2030 году — 70%. Для этого в регионе следует создать условия для проведения спортивных мероприятий в шаговой доступности, тем более, что в сложной эпидемиологической обстановке занятия на открытых спортплощадках являются наиболее безопасными.

Для организации системной физкультурно-массовой работы в регионе стартовал проект «Спорт в моём дворе». По итогам его реализации за 2021 год лучшим шести муниципалитетам будут вручены спортинвентарь и оборудование. Цель проекта — проведение спортивных мероприятий на специализированных площадках и создание большого количества неформальных спортивных клубов по месту жительства. В ходе мониторинга было отобрано 350 открытых спортплощадок, которые будут благоустроены до конца 2023 года. Помимо этого, в популярных социальных сетях созданы группы, куда жители могут направить свои предложения по улучшению деятельности спортивных объектов. Поступило уже более двух тысяч обращений. В настоящее время в области активно развиваются беговые сообщества и клубы «скандинавской ходьбы».

«Одна из основных задач — обеспечение дворовых спортплощадок квалифицированными кадрами. Для этого за ними будут закреплены штатные инструкторы и привлечены тренеры муниципальных спортивных школ. С этой целью в 2021 году министерством спорта области совместно с Калужским государственным университетом им. К. Э. Циолковского и Калужским индустриально-педагогическим колледжем проведена работа по подготовке волонтеров, в 2022 году запланирована профессиональная переподготовка лиц без физкультурного образования в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» за счет средств федерального бюджета», — отметил Олег Сердюков.