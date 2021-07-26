Москва, 26 июля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Кремль запросит информацию об обстоятельствах дела активистки из Перми, которая была оштрафована после записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если не нарушались какие-то правила, сам по себе факт записи обращения на прямую линию не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Мотовилихинский районный суд Перми признал виновной активистку, которая организовала пикет возле дворца спорта «Молот», где записывала видеообращение на прямую линию с Путиным с просьбой сохранить стадион. Суд посчитал, что это была несанкционированная акция, назначив женщине штраф в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми к продаже готовят универсальный дворец спорта «Молот». Начальная цена объекта составит 702,1 млн рублей. Решение о продаже принято на заседании комитета кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы», признанных банкротом.

С молотка уйдут два земельных участка и нежилые помещения, входящие в комплекс УДС «Молот». В настоящее время Дворец спорта находится в залоге у «Промсвязьбанка».