Во Владимирской области скончались ещё 12 пациентов с COVID-19
Владимир, 26 июля, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 26 июля зарегистрировано 1420 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Samregion.ru
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За последние сутки были подтверждены 12 смертей пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 39 тыс. 263 человека.