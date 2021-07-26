Омск, 26 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. За сутки в Омской области подтверждён 371 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июля в региональном оперштабе.

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За весь период в регионе выявлен 59 351 носитель SARS-CoV-2. Выздоровел 44 131 человек, в том числе 102 — за последние сутки.

Напомним, 25 июля в регионе выявили 370 случаев заражения, выздоровели 132 человека.