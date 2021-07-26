Москва, 26 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Центробанка РФ повлияет на ставки по кредитам и депозитам, но видимо не автоматически и не мгновенно, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Банки будут аккуратно повышать ставки по вкладам и кредитам, отслеживая реакцию клиентов. Так, например, о росте ставок сразу после заседания ЦБ объявил «Почта Банк». Он с 23 июля повысил ставки по всей базовой линейке вкладов, но только на 0,25 п.п., до 5%.

В Сбербанке скорректировали условия по некоторым продуктам еще в начале лета. В частности, с 1 июля по 31 августа продлено действие промовклада «Дополнительный процент», а максимальная ставка повышена с 5 до 5,5% годовых.

Прогнозов по изменению ставок в Сбербанке традиционно не дают, но отмечают, что такие решения «принимаются на основании комплексного анализа таких факторов, как макроэкономические показатели, рыночная конъюнктура, стоимость активно-пассивных операций, а также их изменение на горизонте прогнозирования».

Если посмотреть на динамику изменения максимальной процентной ставки по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц (данные ЦБ), то минимальная ставка 4,326% была в октябре 2020 г.

В начале периода повышения ключевой ставки, в конце марта, ставка по депозитам была 4,568%, а на 01.07. выросла до 5,3%. Откуда видно, что банки поднимают ставки медленнее, чем ЦБ. Хотя Центробанк и анонсировал возможное ускорение повышения ключевой ставки ещё в конце июня.

Учитывая риторику руководства ЦБ по инфляции, и прогнозирование возврата её темпов к целевому уровню 4−4,5% в 2022 году, банки не будут спешить с подъёмом ставок по депозитам и кредитам, так как это средне и долгосрочные договора. А вслед за снижением темпов инфляции последует и снижение ключевой ставки.

Разумеется, сейчас, после повышения ключевой ставки сразу на 1% произойдёт постепенная подстройка процентных ставок по банковским продуктам к проводимой денежно-кредитной политике.

Это позволит повысить привлекательность депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования.

Ставки по депозитам хоть и повысятся в большинстве кредитных организаций, но останутся ниже уровня инфляции. А ставки по кредитам вырастут настолько, чтобы не отвратить потенциальных заёмщиков и не допустить снижения кредитования», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, принятое решение необходимо для сдерживания инфляции.

Читайте также: ЦБ РФ. Ставка ложь, да в ней намек