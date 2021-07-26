Красногорск, 26 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Подмосковье следует продолжить строительства мини-детсадов. Соответствующее поручение 26 июля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

По мнению главы Подмосковья, подобные учреждения позволяют сократить очередность в детские сады на территории области

«Я очень прошу и дальше заниматься подготовкой таких мест. Да, мы строим детские сады. Мы их много будем дальше строить. Но быстрые решения тоже крайне удобны для наших жителей», — сказал Воробьев.