Владимир, 26 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Во Владимирской области 26 июля подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 178 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 263 пациента, в том числе 179 человек — за последние сутки.