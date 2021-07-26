Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. По итогам января — июня 2021 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 84 045 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 55% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные Auto-Dealer-СПб.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

В прошлом месяце в Санкт-Петербурге было реализовано 15 205 новых машин (исключая марки BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально). Таким образом, за июнь продажи там выросли на 43% в годовом сравнении.

Отмечается, что доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж машин в России за первое полугодие текущего года составила 9,6% против прошлогодних 8,5%.

Напомним, с начала 2021 года по май включительно в Санкт-Петербурге продажи подержанных автомобилей выросли на 26%, 62 985 экземпляров.

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