Амбон, Индонезия, , 13:48 — REGNUM Правительство провинции Малуку в Индонезии изучает возможности сотрудничества с инвесторами из Турции и Китая для развития сельского хозяйства и здравоохранения, сообщает Antara.

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Представители Турции и Китая посетили Малуку, чтобы обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Турция готова помочь провинции Малуку в обеспечении чистой водой и ремонте домов, поврежденных в результате стихийных бедствий.

Китай развивает отношения с Малуку, чтобы открыть прямой доступ к экспорту рыбы и специй.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 28 228 носителей коронавируса.

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