Турция и Китай хотят развивать связи с провинцией Малуку в Индонезии
Амбон, Индонезия, 26 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Правительство провинции Малуку в Индонезии изучает возможности сотрудничества с инвесторами из Турции и Китая для развития сельского хозяйства и здравоохранения, сообщает Antara.
Kaluganews.ru
В Индонезии
Представители Турции и Китая посетили Малуку, чтобы обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества между странами.
Турция готова помочь провинции Малуку в обеспечении чистой водой и ремонте домов, поврежденных в результате стихийных бедствий.
Китай развивает отношения с Малуку, чтобы открыть прямой доступ к экспорту рыбы и специй.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 28 228 носителей коронавируса.