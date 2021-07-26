26 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 17:02 — REGNUM Исключение бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы от партии КПРФ по решению Центральной избирательной комиссии стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 26 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Грудинин Иван Шилов © ИА REGNUM

"Примечательный кандидат Грудинин. Как только начинаются выборы, из него постоянно какие-то деньги и спрятанные заначки вываливаются. Нужно почаще его выдвигать, конфисковывать и снова выдвигать. Золотая жила», — издевается Сергей Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что устранение фигуры Грудинина с предстоящих выборов связано с тем, что действующие власти опасаются, что данный политик сможет собрать достаточное количество голосов для прохождения во власть.

«Неудивительно. Он на прошлых выборах набрал много голосов, поэтому его теперь побаиваются», — предполагает Евгений Т.

Павел Грудинин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что не только у Грудинина есть проблемы с российским законодательством, но и у подавляющего числа представителей власти найдётся грешок, за который можно было отстранить человека от участия в выборах.

«Я не за Грудинина, но мне смешно читать эту новость, зная, что у половины наших депутатов есть второе гражданство и акции иностранных компаний», — отмечает Нектар М.

Часть людей считает, что Грудинину следовало думать заранее о том, чтобы избавиться от всех дискредитирующих его фактов. Теперь же ему приходится иметь дело с результатом его недальновидной деятельности.

«Спор ни о чём. Грудинин нарушил закон, за который, наверное, и сами коммунисты голосовали. В чём проблема-то? Если он сам сказал, что продал зарубежные акции, а потом опять втихую купил. Ну, мужику сколько лет-то? Он думал, что это прокатит? Начинает карьеру депутата с обмана? Тогда понятно, что не для пользы граждан он туда идёт. Если ты идёшь на выборы — исполняй закон», — пишет Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что КПРФ выбрала странную стратегию по отстаиванию Грудинина, который постоянно оказывается в центре скандала.

«Мне непонятно, почему, зачем Зюганов так защищает Грудинина? Этот человек постоянно оказывается в центре скандала, вывозит деньги из страны, имеет бизнес за рубежом, врёт постоянно… в чём причина-то?» — задаётся вопросом Alexyes C.

Геннадий Зюганов и Павел Грудинин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто предполагает, что устранение Грудинина в качестве конкурента на выборах не принесёт действующей власти ощутимого преимущества.

«Неужели власти не понимают, что цирк под её руководством абсолютно утратил доверие населения? Чем больше вы уничтожаете оппозицию, тем больше её поддерживает народ!» — поделился своим мнением Рене Д.

Напомним, 25 июля экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин был исключён из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы от партии КПРФ по решению Центральной избирательной комиссии.