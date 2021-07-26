Киев, , 14:02 — REGNUM Верховная рада Украины может собраться 23 августа, чтобы принять постановление в связи с проведением саммита так называемой «Крымской платформы». Об этом написал депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 26 июля в своём телеграм-канале.

Верховная рада ВАДИМ ЧУПРИНА

По его словам, парламентарии получили письмо от председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

«Разумков хочет созвать на 23 августа внеочередное заседание Верховной рады из-за «Крымской платформы», — сообщил Гончаренко.

Депутаты могут обратиться к Организации Объединённых Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать саммит «Крымской платформы».

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Киеве, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что ни президент США Джозеф Байден, ни вице-президент Камала Харрис не приедут на саммит «Крымской платформы» в Киев.

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