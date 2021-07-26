Улан-Батор, 26 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Монголии в конце августа начнут вводить третью дозу вакцины от COVID. Об этом заявил министр здравоохранения Сэрээжавын Энхболд.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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По сообщению минздрава, в первую очередь вакцину «АстраЗенека» получат граждане от 65 лет, с октября в стране для введения третьей дозы вакцины будет использоваться «Пфайзер».

»Сегодня в Монголию приедет консультативная группа ВОЗ. Для нас главный вопрос, на который надо уделять особое внимание, — мутация «Дельта». По исследованиям, «Дельта штамм» на 60% заразнее по сравнению с вариантом «Альфа». Есть высокий риск, что переболевшие могут заразиться «Дельтой». — заявил министр здравоохранения Сэрээжавын Энхболд.

Несмотря на высокие темпы вакцинации в стране суточный показатель зараженныхCOVID-19 остается высоким. В Монголии 65,7% взрослого населения получили первую дозу, обе дозы получили 59,3%.

По состоянию на 26 июля, общее количество случаев COVID-19 в Монголии составляет 157 947. За минувшие сутки в стране выявили 1249 случаев заражения коронавирусом. За сутки умерли 8 пациентов, общее количество смертей составляет 782.