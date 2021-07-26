Симферополь, 26 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Более миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур намолотили аграрии Республики Крым по данным на 26 июля, об этом на странице в Facebook написал глава Минсельхоза региона Андрей Рюмшин.

Марина Каширская ИА REGNUM Урожай

«Крымские аграрии намолотили свыше 1 млн тонн. На сегодня намолот зерновых и зернобобовых культур в Республике Крым увеличен в среднем на 38% в сравнении с прошлым годом», — написал Рюмшин.

На данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 419 тысяч гектаров или 70% от общей посевной площади. Средний по региону показатель урожайности ранних зерновых составил 24,7 центнеров с гектара.

«Крымские аграрии, несмотря на все сложности, которые на протяжении жатвы преподносили погодные условия, с честью, достоинством и максимальным профессионализмом проявляют трудовой подвиг для обеспечения продовольственной безопасности нашего региона», — написал Рюмшин.

Ранее прогнозировалось, что крымские аграрии в 2021 году смогут собрать более 1,4 млн т зерновых и зернобобовых культур. В 2020 году урожай составил, напомним, один миллион тонн.