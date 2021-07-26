Кишинёв, , 14:03 — REGNUM Учредительное заседание парламента Молдавии приостановили по просьбе депутатов президентской Партии действия и солидарности. Продолжить собрание 29 июля предложил лидер ПДС Игорь Гросу.

Парламент Молдавии Moldova.md

Участники заседания 26 июля должны были избрать председателя парламента и его заместителей. Но Гросу заявил, что ПДС потребуется время, чтобы выбрать претендентов на эти посты. После этого представители партии покинули зал.

«Наше большинство решило поломать регламент и оставило зал» — приводит ТАСС слова старейшего депутата Эдуарда Смирнова, который вёл заседание.

Возмущение выразил и представитель оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Владимир Батрынча, он назвал произошедшее «позором». По его словам, ранее заявлялось, что к работе нужно приступить как можно скорее, теперь же неясно, для чего заседание было проведено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Майя Санду подписала указ о созыве парламента 26 июля. ПДС победила на досрочных парламентских выборах, которые прошли 11 июля.

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