Красногорск, 26 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Подмосковье к 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию 14 школ. Об этом 26 июля сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков на заседании регионального правительства.

Rk.gov.ru Школа

Причем три образовательных учреждения из этого числа планируется ввести в эксплуатацию досрочно.

«Уже сейчас введено 7 школ, в плане было 11, но мы сделаем больше. 3 школы введем досрочно, итого — 14 школ мы планируем открыть 1 сентября», — сказал Тресков.