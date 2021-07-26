Липецк, 26 июля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 26 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в регионе скончались 1094 человека.

Выписаны после выздоровления были 33 тыс. 302 человека.