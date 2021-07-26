Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Петербурге задержали мужчину, который во время ссоры с женой ударил ногой свою новорожденную дочь. Об этом преступлении в понедельник, 26 июля, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Гвидо Рени. Избиение младенцев. Фрагмент

Конфликт между нетрезвым 39-летним мужчиной и его супругой произошел глубокой ночью 25 июля в квартире одного из домов по 8-й линии Васильевского острова. Во время ссоры мужчина замахнулся ногой на жену, когда она держала на руках новорожденную дочь. В результате удар пришелся на голову малышки.

«В настоящее время ребенок находится в больнице, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», девочка-младенец с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости, переломом глазницы в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую детскую больницу №1.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящий момент решает вопрос об избрании ему меры пресечения.