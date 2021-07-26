Ново-Огарево, Московская область, , 13:38 — REGNUM Санкт-Петербургу нужен автомобильный обход по аналогии с ЦКАД, располагающейся в Московской области. Об этом 26 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно подумать о том, чтобы создать новое более удалённое кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой автомобильной дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — заявил Путин.

«Думаю, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано», — подчеркнул он.