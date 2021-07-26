Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Партия из 90 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании Phizer была доставлена на Шри-Ланку утром 26 июля. Об этом сообщает портал OnLanka со ссылкой на свой источник.

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Рейс авиакомпании Qatar Airways с вакцинами приземлился около 02:30 ночи по местному времени в международном аэропорту Бандаранаике (BIA), сказал дежурный менеджер аэропорта.

По словам источника, вакцины от COVID-19 были упакованы в 16 картонных коробок весом 547 кг.