История вопроса

Новости о внешней политике Монголии. Дипломатическая активность, переговоры, визиты, заключение договоров.

Монголия граничит с Россией и Китаем. Выхода к морю не имеет. Протяженность российско-монгольской границы – 3485 километров.

В последние годы проводит многовекторную внешнюю политику. В соответствии с концепцией «третьего соседа» страна активно взаимодействует с США, Японией, Германией, Турцией, Индией, Северной Кореей и рядом иных стран.

