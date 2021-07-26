Тирасполь, 26 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт переговоры по закупке в Китае 100 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба главы ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Единственным доступным к покупке препаратом является Sinofarm. Ведутся переговоры о закупке 100 000 доз», — говорится в сообщении.

Кроме того, в республике ожидают получить 10 512 доз вакцины Pfizer. Эту партию в качестве гуманитарной помощи планируется поставить в ПМР в рамках программыCOVAX.

Стоит отметить, что ранее в Приднестровье сообщили о переговорах по закупке в России партии вакцины «Спутник — V». Для этого глава ПМР Вадим Красносельский ездил в Москву.