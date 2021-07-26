Липецк, 26 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Липецкой области 26 июля подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 38 тыс. 508 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 33 тыс. 302 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 38 — за последние сутки.