Рим, 26 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Следующая модель компании Lamborghini будет оснащена безнаддувным мотором V12 с гибридной составляющей. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Lamborghini Lamborghini Huracan Evo

Отмечается, что гибридный агрегат будет использовать такую же технологию суперконденсаторов, что и модель Siаn FKP 37 с 819-сильным мотором. Автомобиль с мотором PHEV заменит в модельном ряду Aventador. На рынок новинка выйдет в 2023 году.

Ожидается, что из-за дополнительного оборудования вес модели может увеличиться. Однако этого можно и избежать, если увеличить количество углеродного волокна и других сверхлегких материалов в конструкции авто.

В компании также сообщили, что в следующем году пройдёт премьера двух моделей, созданных на основе Huracan и Urus.

Ранее стало известно, что последний автомобиль компании Lamborghini с мотором внутреннего сгорания появится на мировом авторынке до конца лета нынешнего года. Этот автомобиль получит название Lambo и будет выпущен в ограниченной серии.

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