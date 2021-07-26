Москва, 26 июля 2021, 13:31 — REGNUM В России ситуация с коронавирусом далека от идеала, поэтому в отношении президента страны Владимира Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом Песков заявил, что это не мешает Путину интенсифицировать свой рабочий график, имея в виду «передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 23 239 до 6 149 780.
За сутки в РФ скончались от ковида 727 человек, с начала пандемии инфекция стала причиной смерти 154 601 человека. Вылечились от коронавирусной инфекции за истекшие 24 часа 16,2 тыс. человек, с начала пандемии — свыше 5,5 млн человек.