Москва, , 13:37 — REGNUM Инициативу МВД об изъятии загранпаспортов у должников одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщил 26 июля председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Заграничный паспорт Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Забирать загранпаспорта предлагается у граждан, которым по каким-то причинам ограничили выезд за рубеж. Одна из таких причин — неисполнение судебных решений.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе», — приводит слова Груздева «Интерфакс».

Предполагается, что дознаватели службы принудительного исполнения будут изымать паспорта и передавать их в орган, который их выдал. Должника в течение дня проинформируют о принятом решении, ему направят копию соответствующего постановления.

Также предлагается ввести основания для признания заграничных паспортов недействительными. Это, например, смена имени или фамилии, пода, даты рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ разрешило по желанию гражданина проставлять в паспорте данные о заключении и расторжении брака и наличии детей.

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