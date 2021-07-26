Калужские власти надеются на снижение цен на овощи местных производителей
Калуга, 26 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Калужской области в мае — июне 2021 года отмечается нехарактерный рост цен на «борщевой набор» овощей: свёклу, морковь, картофель и капусту. Об этом 26 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики региона Николая Владимирова.
По мнению калужского министра, основным возможным фактором роста цен стало снижение производства овощных культур в России в 2020 году, а также более раннее истощение запасов прошлогоднего урожая. Валовые сборы картофеля, моркови и свёклы составили в 2020 году 88−91% к 2019 году. В течение июля 2021 года в магазинах области отмечается определенная тенденция к снижению цен на картофель и огурцы, дефицита овощей нет. В настоящее калужане могут приобрести только томаты и огурцы местного производства. География основной реализуемой продукции: Ростовская область, Краснодарский край, Удмуртия, Нижний Новгород, Московская и Волгоградская области, Крым, а также Азербайджан, Армения, Турция и Узбекистан. В связи с тем, что местный урожай продуктов «борщевого набора» еще не поступил на областной рынок, рост цен в регионе вызван соответствующим увеличением цен на продукцию внешних поставщиков. В сравнении с регионами ЦФО средние темпы роста цен в области можно объяснить действующими ограничениями торговой надбавки в размере не более 10% на отдельные товары.