Калуга, 26 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Калужской области в мае — июне 2021 года отмечается нехарактерный рост цен на «борщевой набор» овощей: свёклу, морковь, картофель и капусту. Об этом 26 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики региона Николая Владимирова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Овощи

По мнению калужского министра, основным возможным фактором роста цен стало снижение производства овощных культур в России в 2020 году, а также более раннее истощение запасов прошлогоднего урожая. Валовые сборы картофеля, моркови и свёклы составили в 2020 году 88−91% к 2019 году. В течение июля 2021 года в магазинах области отмечается определенная тенденция к снижению цен на картофель и огурцы, дефицита овощей нет. В настоящее калужане могут приобрести только томаты и огурцы местного производства. География основной реализуемой продукции: Ростовская область, Краснодарский край, Удмуртия, Нижний Новгород, Московская и Волгоградская области, Крым, а также Азербайджан, Армения, Турция и Узбекистан. В связи с тем, что местный урожай продуктов «борщевого набора» еще не поступил на областной рынок, рост цен в регионе вызван соответствующим увеличением цен на продукцию внешних поставщиков. В сравнении с регионами ЦФО средние темпы роста цен в области можно объяснить действующими ограничениями торговой надбавки в размере не более 10% на отдельные товары.

«За последнюю неделю в магазинах области наблюдается снижение цен на огурцы свежие, лук репчатый, морковь свежую. В сетевых магазинах картофель сегодня стоит от 25 до 60 руб./кг, капуста — от 27 до 57 руб./кг, морковь — от 50 до 70 руб./кг, свёкла — от 70 до 90 руб./кг, лук — от 20 до 30 руб./кг. На рынках и ярмарках цены незначительно отличаются от сетевых цен. В настоящее время профильное министерство и органы местного самоуправления проводят работу по увеличению количества ярмарок, торговых мест на них, нестационарных торговых объектов с продажей плодоовощной продукции», — отметил Николай Владимиров.