Москва, 26 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Москве произошло 168 дорожно-транспортных происшествий за неделю с 19 по 25 июля, сообщили 26 июля в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В дорожных авариях ха этот срок пострадали 189 человек. Погибли четыре человека.

Также за неделю сотрудниками ГАИ зарегистрировано 86 столкновений транспортных средств, 48 наездов на пешеходов (в том числе 14 — на пешеходном переходе), шесть наездов на стоявшее транспортное средство и четыре наезда на препятствие.

Кроме того, отметили в пресс-службе, за неделю совершено 13 наездов на велосипедистов.