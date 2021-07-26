Тутаев, Ярославская область, 26 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. 52-летнюю заведующую детским садом в Тутаеве Ярославской области подозревают в получении взятки в сумме 57 200 рублей. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Yarnews.net Детский сад в Тутаеве

«Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая, в период с октября 2017 по март 2020 года, за обеспечение приоритетного права заключения контрактов и договоров поставок, получила от представителя коммерческой организации, занимающейся поставкой различных товаров в дошкольные образовательные учреждения, взятку в значительном размере на общую сумму 57 200 рублей», — сообщили в СУ СКР.

Дома у заведующей прошёл обыск, следствие продолжается. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сама заведующая Ирина Чистякова заключена под стражу.