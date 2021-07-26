Исламабад, 26 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан начал компанию по озеленению страны. Об этом сообщает Associated Press of Pakistan 26 июля.

raheel9630 Пакистан

Выступая на открытии национальной программы «десять миллиардов деревьев», премьер-министр заявил, что Пакистан столкнулся с надвигающейся проблемой изменения климата. Массовая высадка деревьев обратит вспять деградацию окружающей среды, отметил он.

В столичном парке Фатимы Джинны он посадил саженец фруктового дерева авокадо (Persea Americana). Это стало началом общепакистанской кампании по озеленению.

«Программа «Десять миллиардов деревьев» поможет стране получить необходимый лесной покров, который, к сожалению, значительно меньше по сравнению с другими странами региона», — сообщил премьер-министр страны.

Он сказал, что безжалостная вырубка деревьев при предыдущих правительствах привела к росту загрязнения в больших городах, и подчеркнул, что деревья являются естественным средством поглощения загрязняющих веществ в воздухе.

Поделившись своим видением того, как сделать зеленым каждый город Пакистана, он попросил местные администрации, включая Комиссаров провинций и заместителей комиссаров, обеспечить надлежащее осуществление программы озеленения, а также проложить усилия к сохранению зеленых насаждений.