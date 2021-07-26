Чита, 26 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края, который сейчас переживает третью волну паводка, предупредили об ухудшении ситуации на реке Чита.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Как сообщает территориальная ГУ МЧС РФ, 26 июля на 38 сантиметров подтоплена пойма у села Бургень и у села Шишкино — на 34 сантиметра. Возможно подтопление приусадебных участков на территории СНТ «Шишкино-Остров».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля, вода зашла на 893 приусадебных участка, затопила 12 низководных мостов и три участка муниципальных автодорог.

Читайте также: Наводнение в Забайкалье: подтоплены сотни земельных участков