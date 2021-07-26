Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Депутаты парламента Грузии, входящие в следственную группу по проверке обвинений в «фальсификации» итогов парламентских выборов 2020 года, завершили расследование по данному делу. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба законодательного органа Грузии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Погрешности, выявленные на выборах, в основном связаны с техническими ошибками, допущенными под влиянием пандемии и стресса, а в ряде случаев — с халатностью и низкой компетентностью членов участковых избирательных комиссий», — говорится в заявлении.

Сообщается, что, согласно данным проверки, отклонения, выявленные при пересчете голосов, не повлияли на итоги выборов. Авторы заявления подчеркнули, что итоги голосования ранее признали члены делегации наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» сформировали комиссию по расследованию жалоб на нарушения в ходе выборов, но никто из оппозиции не согласился в ней участвовать.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС назвали условие для экономической помощи Грузии