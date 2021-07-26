Уфа, 26 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. У 45 детей, отдыхающих в детском летнем лагере, выявили коронавирус в Башкирии. Об этом 26 июля сообщила глава управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак на оперативном совещании в региональном правительстве.

Коронавирус

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По ее словам, в этом детском учреждении положительный тест на SARS-CoV-2 был подтверждён у 45 детей и одного сотрудника лагеря.

Казак также сообщила, что все инфицированные сейчас находятся дома под меднаблюдением.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам срочно создать рабочую группу и незамедлительно проверить летние оздоровительные лагеря республики.

«Вы должны проанализировать ситуацию. Те руководители, которые это допустили должны быть уволены. С ними нам не по пути. Это разгильдяйство приведет к тому, что мы оставим детей без отдыха. У нас впереди еще целый летний месяц, в течение которого дети могут отдохнуть», — заявил Хабиров.