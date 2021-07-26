Екатеринбург, 26 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Свердловский губернатора Евгений Куйвашев инициировал разработку программы развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга, в который войдут планы по реконструкции и благоустройству городских парков, приведению в порядок набережных и очистке рек. Вместе с блогером и одним из самых известных екатеринбургских журналистов Иннокентием Шереметом глава региона 26 июля осмотрел объекты Железнодорожного района, по которым требовалось принятие управленческих решений. В инспекции городской инфраструктуры принял участие также глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает областной департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловский губернатора Евгений Куйвашев инициировал разработку программы развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга

Напомним, на прошлой неделе по приглашению ландшафтного дизайнера Юлии Сорокиной губернатор проверил парки и скверы центральной части уральской столицы — в Ленинском районе города. После чего свои вопросы, касающиеся другого крупного района Екатеринбурга, Железнодорожного, главе региона прислал Иннокентий Шеремет.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловский губернатора Евгений Куйвашев инициировал разработку программы развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга

Одним из них стало состояние Малаховской плотины на реке Ольховке. Местные жители знают, что это сооружение, состоящее из шести пролётов, по центральной оси которого идёт сам канал водосброса, давно нуждается в реконструкции. При этом плотина — объект культурного наследия, построенный в 1824 году, поэтому к проведению любых ремонтных работ здесь необходим особый подход. Нуждается в обустройстве и сама Ольховка — её русло необходимо очистить. По мнению губернатора Евгения Куйвашева, к решению вопроса, актуального не только для этого места, но и в целом для Екатеринбурга, нужно подойти комплексно.

«Если оставим без внимания реки, они будут умирать. Нам нужен план развития водно-зеленого каркаса города, который бы обсудили экологи, эксперты, общественники. Городским властям необходимо разработать такую программу спасения наших городских рек и обсудить его на совете неравнодушных граждан. Нам нужно оставить нашим детям красивые, чистые реки: и саму Исеть, и ее притоки», — поручил Евгений Куйвашев.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловский губернатора Евгений Куйвашев

В числе поднятых сегодня тем — ремонт улицы Машинистов, где предполагается реконструировать сети освещения, установить шумозащитные экраны и уже в следующем году заменить асфальт на проезжей части. А также проект благоустройства парка возле Уральского государственного университета, который выходит к Исети, и план благоустройства территории у здания СвЖД на Гражданской, о котором губернатору рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Свердловский губернатора Евгений Куйвашев инициировал разработку программы развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга

По словам Иннокентия Шеремета, благоустройство набережной реки Исеть на максимально возможном протяжении сделает Екатеринбург уникальным городом, привлекательным для туристов и ещё более любимым горожанами. Губернатор с этой точкой зрения согласился, отметив, что, несмотря на трудоёмкость и затратность воплощения таких планов, поэтапно проект можно реализовать.