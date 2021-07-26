Москва, 26 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Рубль укрепился 23 июля — доллар в моменте касался минимумов начала июля в районе 73,35 руб., после чего сократил потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Российская валюта отреагировала ростом на решение Центробанка РФ повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов. Однако поскольку такое решение регулятора было ожидаемым, позитивная реакция рубля оказалась непродолжительной.

Более того, с наступлением новой недели вмешались внешние драйверы, который заставили нашу валюту отступать. Пара открылась гэпом вниз, расположившись над уровнем 74 руб.

На мировых площадках снова господствует бегство от рисков, которое во многом обусловлено новостями из Китая, где власти продолжают ужесточать регулирование в различных секторах экономики.

Это отбило у инвесторов желание покупать, что в конечном итоге сказалось на всем сегменте рисковых активов, особенно в развивающемся сегменте.

Впрочем, никакой паники на рынках сейчас не наблюдается, и как только будет отыгран этот негатив, спрос на высокодоходные активы может вернуться. В этом контексте понижательные риски для рубля ограничены, а налоговые выплаты сглаживают давление.

Однако если распродажи на рынке нефти приобретут более агрессивный характер, это соответствующим образом отразится на самочувствии «россиянина».

Также на этой неделе риски будут исходить от ФРС. 28 июля завершится заседание американского Центробанка, который может укрепить доллар по всему спектру рынка, если снова намекнет на сворачивание стимулов», — считает эксперт.

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