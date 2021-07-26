Ещё 17 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Красноярск, 26 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Красноярском крае за сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 17 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июля в оперативном штабе региона.
Дарья Драй ИА REGNUM
Машина реанимации
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За весь период пандемии в крае скончались 4332 пациента с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 88 569 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 74 436 человек.