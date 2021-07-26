Москва, 26 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным кто-то проходит тщательное тестирование на коронавирус, а кто-то выдерживает различное число дней на карантине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«[Требования к участникам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным изменяются] в зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день с учётом того, что «ситуация пока далека от нормализации», сотрудниками администрации президента РФ применяются «особенные меры предосторожности» в отношении российского лидера.