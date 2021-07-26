Джейн Спай, 26 июля 2021, 16:59 — REGNUM Новый британский министр здравоохранения Саджид Джавид написал в своем Twitter-аккаунте, что люди не должны бояться COVID-19, после того как он «полностью выздоровел» через неделю после получения положительного результата теста.

Пандемия
Пандемия
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пожалуйста, если вы еще не вакцинировались — сделайте это, потому что мы учимся жить с ним, а не съёживаться от этого вируса», — написал министр.

В сети слова Джавида раскритиковали, назвав его поведение «глубоко бесчувственным». Лейбористская партия обвинила его в унижении тех людей, которые следуют правилам.

Теневой министр юстиции Дэвид Лэмми прокомментировал слова Джавида в своем Twitter-аккаунте: «Съёживаться?» 129 тыс британцев умерли от COVID-19 под присмотром твоего правительства. Не стыди людей за попытки держать себя и семью в безопасности».

Впоследствии Джавид удалил твит и извинился: «Я удалил твит, в котором использовал слово «съёживаться». Я выражал благодарность за то, что вакцины помогают нам бороться как обществу, но это был неправильный выбор слова, и я искренне извиняюсь. Как и многие, я потерял дорогих мне людей из-за этого отвратительного вируса и никогда бы не преуменьшал его влияние».

Некоторые пользователи не поверили в искренность извинений, сказав, что его заставили удалить пост.

«Другими словами, его заставили извиниться, потому что он обидел тех, кто съёживается из-за COVID-19», — написал @Myschiefus.

Министр здравоохранения вВеликобритании Саджид Джавид
Министр здравоохранения вВеликобритании Саджид Джавид
(сс) Foreign and Commonwealth Office

Есть пользователи, которые решили простить Джавида, назвав пост «не такой уж большой ошибкой».

«Кажется настоящим извинением, по-моему, и должно быть принято», — прокомментировал @martinradio.

Многие пользователи назвали оба заявления министра оскорбительными, потому что не все могут привиться, как минимум по медицинским показаниям, из-за чего они должны, по словам министра, съёживаться.

«Твит оскорбителен по отношению ко всем, у кого ослабленный иммунитет, всем в возрасте 12−18 лет, право на вакцинацию которых придерживают, всем родителям, которые знают, что нет научно признанных мер по борьбе с вирусом, передающимся воздушно-капельным путем, в школах», — считает @HoppySaul.

Одни пользователи считают позицию Джавида правильной, они верят, что вакцинация поможет побороть вирус, другие же не верят в вакцинацию на основании статистики.

«Он ведь не ошибается», — написал @CFCAlmighty.

«Он не прав. Он — министр здравоохранения, и он сказал это на основании своего выздоровления от ковида. 500 человек умерли на этой неделе, у тысяч людей серьезные длительные последствия от ковида. COVID-19 не менее опасен, чем он был до этого», — ответила @RealGinnyM.

Вакцинация в Великобритании
Вакцинация в Великобритании
(сс) Victuallers

«10 тысяч человек умерли от других вещей. Мне нравится ставить вещи в контекст. Я с большей вероятностью умру от чего-нибудь другого, чем от COVID-19, теперь, когда у нас есть вакцина. Так что мистер Джавид прав, когда говорит, что мы больше не должны прятаться от COVID-19», — добавил @eisa_salimian.

Пользователи неоднократно сравнивали слова Джавида с высказыванием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про «горы трупов», когда он говорил про отмену коронавирусных ограничений.

«Его высказывания были умышленными, и пример был взят с Бориса Джонсона, с «высоких гор трупов» и похожих комментариев. Министр здравоохранения свистнул людям, атакуя и используя слова по типу «подгузников для лица» в отношении клинически уязвимых людей, как я, за то, что мы трусы», — написал @AngelsAndOwls.

В комментариях отметили, что ошибка нового министра здравоохранения спустя месяц после вступления в должность была ожидаема, потому что его назначил Джонсон, а «он хорошие решения не принимает».

«Его комментарий бесчувственный, плохо сформулированный, обидный и оскорбительный — примерно этого я и ожидала от правительства Джонсона», — прокомментировала @kirsti_kean.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Chatham House

Большое количество пользователей поддержали призыв министра к вакцинации, иначе страна засядет на самоизоляцию навсегда.

«Может, он прав… я не фанат Тори или этого правительства, но с вакциной жизнь стала для того, чтобы ее жить. Если вы хотите остаться в локдауне навсегда, это ваше право, я бы предпочел жить своей жизнью», — отметил @PaulRog21526508.

«Никто не защищает перманентный локдаун, тем более есть другие стратегии. Съёжиться от заболевания и предупреждение болезни — это не одно и то же», — не согласился @misrab.

Комментаторы также поинтересовались, кому именно был адресован оскорбительный пост.

«Мне хотелось бы знать, про кого конкретно он думал, когда обращался к «съёжившимся от страха»? Наверное, про тех, кто серьезно относится к пандемии и пытаются защитить себя и окружающих. Джавид — темная личность, не подходящая на пост министра здравоохранения», — считает @Yorvik187.

Напомним, Саджид Джавид вступил на должность министра здравоохранения Великобритании 26 июня после отставки Мэтта Хэнкока, который ушел из-за слитых в сеть фотографий, где он целуется со своей помощницей в офисе во время действия коронавирусных ограничений в Англии.

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