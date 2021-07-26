Каа-Хемский район, Тыва, 26 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Туве организована доследственная проверка по факту исчезновения семилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, мальчика унесло сильным течением реки около 10 часов вечера 25 июля.

Валерий Иргит Река Малый Енисей. Тува

Предварительно установлено, что на реке возле базы отдыха Эржей отдыхали десять взрослых человек и пятеро детей. Пропавший играл на каменном выступе на виду у взрослых, когда упал в воду.

«По настоящий момент место нахождения ребенка не установлено, поисковые мероприятия продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в управлении.