Ярославец дал сотруднику полиции взятку в 400 тысяч рублей
Ярославль, 26 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 36-летнему заместителю директора коммерческой фирмы, который дал взятку сотруднику полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Мужчина признан виновным по статье «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
Получателем взятки выступил печально известный заместитель начальника управления тыла УМВД по Ярославской области Евгений Терехов. В 2020 году он был осуждён на 7,5 лет лишения свободы. Терехов брал взятки за разные объекты — новое здание УМВД, кинологический центр, поликлинику для полицейских.
В прокуратуре не уточнили, за что именно давал взятку осуждённый и при каких обстоятельствах. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.