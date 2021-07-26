Ярославль, 26 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 36-летнему заместителю директора коммерческой фирмы, который дал взятку сотруднику полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Мужчина признан виновным по статье «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

«В суде установлено, что в 2019 году мужчина, будучи заместителем директора одной из строительных компаний Ярославля дал взятку в размере около 400 тысяч рублей сотруднику полиции, курировавшему строительство объектов для регионального управления Министерства внутренних дел. Денежные средства передавались за общее покровительство и приемку фактически невыполненных строительных работ», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Получателем взятки выступил печально известный заместитель начальника управления тыла УМВД по Ярославской области Евгений Терехов. В 2020 году он был осуждён на 7,5 лет лишения свободы. Терехов брал взятки за разные объекты — новое здание УМВД, кинологический центр, поликлинику для полицейских.

В прокуратуре не уточнили, за что именно давал взятку осуждённый и при каких обстоятельствах. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.