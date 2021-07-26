Москва, 26 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Кремле не имеют конкретной позиции относительно назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не знают о реакции Путина на назначение Карпина главным тренером российской сборной.