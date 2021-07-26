Москва, 26 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Первые семь месяцев 2021 года для России ознаменовались крупной макроэкономической неприятностью. Инфляция разогналась до неприлично высокого уровня, вслед за ней подрастала и ключевая ставка ЦБ, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина озвучивает принятое решение о размере ключевой ставки. 24 июля 2020 года

«Экономика России уже вышла из рецессии, однако население и бизнесе оказались в весьма странной ситуации: деньги дорожают — ключевая ставка с января к августу выросла с 4,25% до 6,5%.

Дорогие кредиты не позволят расти еще быстрее, а дешевые ставки по депозитам для населения в крупных надежных банках продолжают оказывать эффект обмеления с трудом заработанных средств.

Тревога особенно стала усиливаться, когда уже всем участникам рынка стало понятно: деньги у людей стали дешеветь на глазах, личная инфляция граждан ощущается в несколько раз выше, чем официальная.

Ставки по вкладам даже на уровне 6,5% не спасут деньги от обесценения. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может дать заметный приток средств населения в банки лишь в конце 2021 года.

В проигрыше не окажутся только кредитные организации. Банковский сектор России продолжает генерировать рекордные положительные финансовые результаты, которые им не снились.

Даже в период никой ключевой ставки ипотека и потребительские кредиты выдавались по ставкам от 8,5% и намного выше, чаще всего в диапазоне 14%-15%. Здесь виден серьезный социальный дисбаланс, не дающего шансы хотя бы наиболее незащищенным слоям населения сохранить покупательную способность сбереженных и заработанных средств.

К осени, вероятно, ставки по депозитам подрастут на 1%. Очень важно будет обуздать инфляцию. Сейчас для этого самое удачное время, поскольку обычно в России наблюдается снижение цен на многие категории плодоовощной продукции в августе и в начале осени.

Откровенная жадность банков не позволила широким слоям нуждающегося населения воспользоваться кредитами в полную силу даже в период низкой ключевой ставки.

Вместо банковских депозитов россияне продолжат успешное освоение других финансовых инструментов, в частности, заметный приток на фондовый рынок продолжится.

Вероятно, что уже 15 млн частных российских инвесторов на российском фондовом рынке мы увидим в конце III квартала 2021 года», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центробанке РФ ожидают более скорого роста ставок по банковским вкладам.

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