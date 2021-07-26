Тверь, 26 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Депутатами Государственной думы России от Тверской области хотят стать 20 кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Тверской области по итогам заседания избиркома 25 июля.

Kurgan.izbirkom.ru Выборы

Как пояснила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова, список кандидатов сформирован. Срок выдвижения кандидатов в депутаты Государственной думы России истек 23 июля. На замещение вакантных мандатов от Тверской области в двух одномандатных избирательных округах претендуют 20 человек, таким образом, конкурс составляет 10 кандидатов на один мандат.

По Тверскому одномандатному избирательному округу № 179 в Государственную думу России в списки внесены 11 кандидатов, по Заволжскому № 180 — девять кандидатов. При этом в порядке самовыдвижения на выборы идёт только один кандидат, остальные баллотируются от избирательных объединений.

По Тверскому одномандатному избирательному округу №179 выдвинуты следующие кандидаты: Александр Антонов (Всероссийская политическая партия «Партия Роста»); Марина Белова (политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»); Александр Борисов (политическая партия «Новые Люди»); Дмитрий Карпов (политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России); Илья Клейменов (политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России»); Руслан Комарницкий (самовыдвижение); Олег Лебедев (политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»); Олег Мельников (политическая партия «Российская партия свободы и справедливости»); Светлана Михайлова (политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); Юлия Саранова (Всероссийская политическая партия «Единая Россия»); Алексей Чепа (социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

По Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 выдвинуты: Леонид Булатов (политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России); Владимир Васильев (Всероссийская политическая партия «Единая Россия»); Артём Гончаров (политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»); Александр Гришин (политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); Дмитрий Игнатьков (социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Юрий Сальников (политическая партия «Новые Люди»); Дмитрий Слитинский (политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России»); Павел Соболев (политическая партия «Российская партия свободы и справедливости»); Александр Сорокин (политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»).

Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации состоятся 19 сентября 2021 года. Также в этот день в Тверской области состоятся выборы губернатора и депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва, муниципальные выборы. Всего проводятся 22 избирательных кампании, замещению подлежат 239 мандатов.