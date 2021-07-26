Осло, 26 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Норвегии в ночь на 25 июля произошло падение крупного метеорита, сообщает Норвежская метеорная сеть (NORSK).

Метеорит

Отмечается, что небесное тело появилось к северу от Осло, направившись на юго-запад. После этого оно погасло на расстоянии около 23 км над землей. Скорость метеорита достигла 15−20 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года вблизи прибрежного города Моа, расположенного в провинции Ольгин в восточной части Острова Свободы, упал метеорит. В небе были зафиксированы вспышки красного и белого цвета, за которыми последовало подряд два взрыва.

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