Москва, , 13:11 — REGNUM Территориальные разногласия России и Японии могли бы прекратиться с заключением мирного договора. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 июля журналистам.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что для выхода на мирный договор российская сторона прилагает большие усилия на протяжении многих лет. Это делает в том числе президент Владимир Путин.

На вопрос об условиях заключения мирного договора с Японией Песков ответил, что «это очень сложная субстанция», и он предпочёл бы однозначно их не формулировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы японского МИД Такэо Мори выразил протест в связи с поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова.

Читайте также: Правительство России поворачивается лицом к русским Курилам?