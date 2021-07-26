Чита, 26 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Забайкалье борется с повадком. Как сообщает 26 июля территориальное управление ГУ МЧС РФ, в четырёх населенных пунктах четырёх муниципальных районов остаются подтопленными четыре жилых дома.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье: река Никишиха

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Также вода зашла на 893 приусадебных участка, затопила 12 низководных мостов и три участка муниципальных автодорог. Отмечается положительная динамика: от воды освободилось 1027 жилых домов и 875 приусадебных участков, девять низководных мостов и три участка муниципальных автодорог.

Всего в регионе развернуто шесть пунктов временного размещения. В настоящее время в городе Шилка и городе Нерчинск в ПВР находятся 66 человек, в том числе — 15 детей. Размещенные граждане обеспечены всем необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением третий волны поводка в Забайкалье вода зашла на территорию 14 населённых пунктов Чернышевского, Нерчинского, Сретенского и Шилкинского районов, пострадали порядка восьми тысяч человек. Ущерб на объектах социальной сферы составляет более 272 миллионов рублей.

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