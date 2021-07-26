Москва, , 12:58 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин волен посещать регионы России, которые считает нужным, и над развитием которых нужно работать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протест Японии из-за визита Мишустина на курильский Итуруп.

Итуруп (сс) Vera.vvo

«Это председатель правительства РФ, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать», — сказал Песков.

По его словам, точку в претензиях, выдвигаемых Японией, может поставить в мирный договор: «Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор».