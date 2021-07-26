Москва, 26 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Компания KIA получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённый седан Cerato. Об этом сообщает пресс-служба компании.

KIA FAVORIT MOTORS Kia Cerato

Отмечается, что Cerato — это первая модель KIA, получившая новый логотип, которая появится в России. Новый логотип представляет из себя соединенные между собой большие буквы, написанные прописью.

Также новинка оснащена новым телематическим комплексом Kia Connect, который позволяет контролировать некоторые возможности машины дистанционно при помощи смартфона.

Силовая линейка модели не изменилась. Под капотом рестайлингового Cerato стоит базовый мотор объемом 1,6 л мощностью 128 л. с. и 155 Нм крутящего момента. При этом максимальные версии модели получили 2,0-литровый «атмосферник», выдающий 150 л. с. и 192 Нм.

Базовый двигатель агрегатируется с шестиступенчатой МКПП или АКПП, а максимальные модификации получили в качестве трансмиссии только «автомат».

Ранее самые дорогие версии кросс-хэтча KIA EV6 Long Range прошли сертификацию в Евросоюзе.

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