Москва, 26 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Москве на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ), расположенном между Грайвороновской и Шоссейной улицами, строят развязку с пятью эстакадами. Об этом 26 июля сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция развязки

«В рамках реконструкции развязки в месте пересечения хорды с Волгоградским проспектом активно строится пять эстакад», — рассказал он.

По словам заместителя мэра, почти весь участок, длина которого составляет почти 1,5 км, пройдёт по эстакаде основного хода. В настоящее время уже построено 37 опор из 44 запланированных, а также смонтировано 516 тонн металлических конструкций пролётных строений.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по новой автотранспортной развязке в Москве на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) и 5-го проезда Подбельского открылось 16 июля.