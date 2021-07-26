Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года в Петербурге число людей с инвалидностью, трудоустроенных через Центр занятости населения, увеличилось в 2,5 раза, сообщили 26 июля в пресс-службе Центра.

maria-anne Инвалидная коляска

По данным пресс-службы, на июнь 2021 года в Петербурге число сотрудников с инвалидностью составляет 16 380 человек, в июне 2020 года эта цифра была ниже — 15 733 человек. Также возросло количество предприятий, предоставивших вакансии для людей с ограниченными возможностями: в июне прошлого года их было 560, а в этом году уже 623 предприятия.

Напомним, благодаря изменениям, внесенным в региональное законодательство о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, некоммерческий сектор может получать финансовую поддержку от крупного бизнеса по обеспечению рабочих мест, на которых трудятся люди с инвалидностью. Кроме того, с 2021 года в Петербурге апробируется принципиально новый механизм оказания услуг сопровождения: от постановки на учет до сопровождения к месту работы для граждан, имеющих статус инвалидов.

«Средства, которые ранее направлялись из бюджета на трудоустройство и сопровождение людей с ограниченными возможностями в Центр занятости населения, теперь будут перечисляться социально-ориентированным некоммерческим организациям, которые обладают всеми обязательными ресурсами: необходимой инфраструктурой, профильным персоналом и достаточным опытом», — пояснили в Центре.

Таким образом за счет субсидий из бюджета Петербурга созданы рабочие места для людей с инвалидностью, в том числе специальные рабочие места для людей, имеющих тяжелые или сочетанные патологии. В 2021 году заключено 13 договоров, в рамках которых будет создано и модернизировано 214 рабочих мест.